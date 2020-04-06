شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن إقالة الصربي «يوفانوفيتش» من تدريب المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عقد الصربي إيفان يوفانوفيتش، مدرب المنتخب الأول، بعد تعيينه بثلاثة أشهر فقط، خلفا للهولندي بيرت فان مارفيك، الذي اقيل بعد الأداء المخيب للإمارات بكأس الخليج 2019.

ووفقًا للبيان الرسمي الذي أصدره الاتحاد الإماراتي، وجاء القرار بناء على توصية لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد كرة القدم برئاسة يوسف حسين السهلاوي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد، رئيس اللجنة.

وجاء نص البيان كالتالي: