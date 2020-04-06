شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة لا يفكر في الاستغناء عن «جريزمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يفكر نادي برشلونة الإسباني في الاستغناء عن نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان على عكس التقارير التي أشارت إلى نية الفريق الكتلوني إدراج اللاعب في صفقة استعادة نيمار من باريس سان جيرمان.

Advertisements

وكان «جريزمان» قد انضم إلى برشلونة مطلع الموسم الجاري قادمًا من أتلتيكو مدريد، إلا أنه لم يصل مع البلوجرانا إلى المستوى الذي قدمه مع الأتلتي حتى اللحظة.

وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، يرغب مسؤولو برشلونة في الحفاظ على اللاعب الحاصل على كأس العالم مع منتخب بلاده.

ويبحث برشلونة عن التعاقد مع مهاجم جديد لتعويض نجمه الأوروجواني لويس سواريز، الذي بلغ من العمر 33 عامًا، إذ يرتبط البلوجرانا بالتعاقد مع لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان، كما يحاول الفريق الإسباني استعادة لاعبه السابق نيمار من باريس سان جيرمان منذ الصيف الماضي، ويأمل أن ينجح في مهمته الصيف القادم.