شكرا لقرائتكم خبر عن «لينجارد» ليس لديه نية للرحيل عن مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا ينوي جيسي لينجارد، لاعب وسط مانشستر يونايتد، الرحيل عن قلعة أولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، رغم اهتمام عدد من الأنية بخدماته.

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وحسب صحيفة «مترو سبورت» البريطانية، فإن الدولي الإنجليزي يفضل البقاء في مانشستر يونايتد والقتال على موقع في تشكيلة المدير الفني النرويجي أولي جونار سولسكاير.

ويحظى جيسي لينجارد باهتمام كل من أرسنال وإيفرتون، حسب تقارير الصحافة البريطانية، بينما يدخل عامه الأخير في عقده مع الشياطين الحمر.

ويتبقى في عقد اللاعب 12 شهرًا إلا أن مانشستر يونايتد يملك خيار تمديد العقد لموسم إضافي.