شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبوريدة: عدم وجودي باتحاد الكرة يصعب من ترشحي على المستوى الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي، أن هناك صعوبة في ترشحه لرئاسة «كاف» في الوقت الحالي بسبب عدم وجوده على رأس اتحاد محلي مثل باقي أعضاء المكتب التنفيذي.

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وقال أبوريدة، في مقابلة تلفزيونية على قناة أون تايم سبورت: «عدم وجودي كرئيس لاتحاد الكرة في مصر سيعني صعوبة ترشحي على المستوى الدولي، كل أعضاء المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي رؤوساء لاتحاد الكرة في بلدانهم وهذا هو الاتجاه السائد حاليا».

وأضاف «أترشح لرئاسة اتحاد الكرة لتسهيل تمثيل مصر دوليا، لأن فقدان المكان والتحضير لتواجد شخص آخر على المستوى الإفريقي أو الدولي سيستغرق وقتا طويلا».

وأوضح: «الترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي سابق لأوانه، يوجد رئيس حالي الآن له كل الاحترام».