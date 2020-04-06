شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان: أشكر الرئيس..وسأتبرع لـ«تحيا مصر» لإن هذا واجبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نشرت فريدة عثمان، نجمة مصر في رياضة السباحة تعليقاً عبر صفحتها على فيس بوك أعلنت من خلاله دعمها لمصر في محاربة كورونا وتقديرها للمجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة المصرية من أجل صالح الشعب المصري.

وكتبت عثمان:«أنا متشكرة ومقدرة المجهود اللى اتعمل معانا عشان نرجع مصر».

Advertisements

وتابعت:«أشكر طبعاً الرئيس السيسي أنه حيتكفل بإقامتنا في الحجر من صندوق تحيا مصر، بس أنا شايفة إن من واجبى إنى أتبرع لصندوق تحيا مصر عشان البلد بتمر بظروف صعبة».

وأتمت:«أي حاجة حتى لو صغيرة ممكن تساعد لإن الحمل تقيل، وفى ناس كتير أولى منى».

كانت السباحة المصرية العالمية فريدة عثمان، قالت أنها قررت العودة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر بعد قرار تأجيل أولمبياد طوكيو 2020، حتى تكون بجانب أسرتها وبلدها بعد تفشي أزمة الوباء العالمي، مؤكدة أن الوضع في مصر أحسن من الولايات المتحدة الأمريكية بمراحل كثيرة في كافة الجوانب بعد مشاهدتها الوضع في مصر.