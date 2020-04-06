شكرا لقرائتكم مجدى عبد الغنى يعلن ترشحه في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجدى عبد الغنى عضو مجلس الإدارة السابق لاتحاد الكرة، عن نيته فى الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة.

ونشر عبد الغنى عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر" قائلا: بإذن الله سأترشح لعضوية اتحاد الكرة فى الانتخابات المقبلة.. الله المستعان.

وشن مجدى عبد الغنى، نجم الأهلى والمنتخب الوطنى السابق، هجوماً حاداً على منتقدى أحمد فتحى لعدم تجديد عقده مع القلعة الحمراء وإعلانه الرحيل نهاية الموسم، وسط تداول أنباء حول اقترابه من الانضمام لنادى بيراميدز، وعبر عبد الغنى عن تضامنه مع "الجوكر" وتاريخه فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمى على "تويتر: "أيه يعنى اللى عمله أحمد فتحى أنه شاف مصلحته.. دا كده بقى خيانة عظمى اتنسى تاريخه هتمسحوا تاريخه".

وأضاف مجدى عبد الغنى، فى تعليقه على أزمة أحمد فتحى، "محدش هيقدر يمسح تاريخ أحمد فتحى من النادى الأهلى والبطولات اللى خدها مع الفريق"، مطالبا كل من يتطرق للحديث عن هذه القضية أن يتحلى بروح الاحتراف ويتحدث فى الأمور التى ترضى الله فقط دون القضاء على مستقبل اللاعب.

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وتابع، "خليكم محترفين وخلوا اللى يتكلم يطلع يتكلم بكلام يرضى ربنا مش يرضى العبد عشان يعمل له قرشين من وراه، واللى بيحصل حرام سواء من مسئولين فى أندية بتسرب اخبار عشان تطلع تهاجم الولد أو ناس تانية بتطوع وتتكلم دون علم".

وعلى جانب آخر، يعرض محمود الخطيب، رئيس النادى الاهلى بدائل أحمد فتحى ظهير أيمن الفريق خلال الجلسة المُرتقبة التى ستجمع رئيس النادى بالسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق خلال الأيام المقبلة، لبحث عدة ملفات خاصة بفريق الكرة فى ظل المُتغيّرات الجديدة، وفى مقدمتها رحيل أحمد فتحى لرفضه عرض النادى لتجديد العقد.