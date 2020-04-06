شكرا لقرائتكم لاعبو بتروجت يطالبون الإدارة بصرف رواتب آخر ثلاثة أشهر المتأخرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب لاعبو بتروجت، من إدارة النادى البترولى، بضرورة صرف رواتبهم المتأخرة فى الثلاثة أشهر الماضية، خاصة بعد توقف النشاط الرياضى بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.

وحصل لاعبو الفريق البترولى على أكثر من وعد بصرف المرتبات الخاصة بهم خلال الفترة الحالية، حيث قرروا إجراء اتصالات جماعية بإدارة الكرة فى النادى من أجل الشكوى من تأخر المستحقات الخاصة بهم.

فيما أكد إبراهيم القاضى، لاعب أسوان الحالى وبتروجت السابق، عن تصعيده شكوى ضد النادى البترولى خلال الفترة المقبلة إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعد الحصول على حكم من الاتحاد المصرى لكرة القدم بأحقيته فى الحصول على 322 ألف جنيه، بعد فسخ عقده من قبل النادى البترولى.

وأوضح لاعب نادى أسوان لـ"الخليج 365"، أنه حتى الآن لم يحصل على المستحقات التى أقرت الجبلاية بأحقيته فى الحصول عليها من قبل بتروجت، مؤكداً أنه سيصعد شكوى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وسيطالب بالحصول على قيمة عقده بالكامل الذى قام النادى البترولى بفسخه معه من طرف واحد قبل انضمامه إلى أسوان فى الموسم الحالى.

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انضم إبراهيم القاضى إلى صفوف نادى أسوان بداية من فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجارى، بعقد ممتد لمدة موسمين، بعد رحيله عن بتروجت، وشارك مع الفريق الأسوانى حتى الآن، فى 17 مباراة بواقع 15 مباراة فى الدورى الممتاز ومباراتين فى كأس مصر.

يذكر أن اتحاد الكرة المصرى قرر مد فترة تعليق منافسات النشاط الرياضى وتعليق الدوريات حتى منتصف أبريل المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب تفشى فيروس كورونا.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدف آخر.