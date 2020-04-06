شكرا لقرائتكم الأهلى يتشاور مع السويسرى فايلر في الصفقات الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت لجنة التخطيط بالأهلى برئاسة محسن صالح، بالتشاور مع الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، فى بحث ملف الصفقات الصيفية المقبلة، استغلالاً لفترة توقف النشاط الرياضى فى مصر والعالم بسبب تفشى فيروس كورونا.

وكشف مسئولو النادى الأهلى أن التدعيم الضرورى سيكون فى مركز الظهير الأيمن بعد تأكد رحيل أحمد فتحى ومركز الجناح المهاجم فى ظل الرحيل المتوقع لرمضان صبحى نجم هجوم الفريق بعد انتهاء اعارته من نادى هيدرسيفيلد الإنجليزى، إلا أن هناك مراكز محصنة لا يوجد تفكير فى تدعيمها وفقاً لرؤية رينيه فايلر، حال استمرار الأوضاع على ما هى عليه الآن.

فايلر أكد أنه ليس بحاجة للتعاقد مع حارس مرمى جديد حتى بعد رحيل شريف اكرامى، فى ظل وجود الحارس الأساسى محمد الشناوى وبديله على لطفى ومن بعدهم الحارس الشاب مصطفى شوبير، كما استبعد فايلر فكرة التعاقد مع مساكين جدد فى ظل تواجد كلاً من أيمن أشرف وسعد سمير ومحمود متولى وياسر إبراهيم ورامى ربيعة على أن يتم توظيف باهر المحمدى لاعب الاسماعيلى فى مركز الظهير الأيمن حال النجاح فى التعاقد معه.

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ورغم دخول الأهلى فى مفاوضات فى وقت سابق مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز ومنتخبنا الوطنى إلا أن التفكير حالياً يميل لتأجيل التعاقد معه فى ظل وجود الثلاثى عمرو السولية والمالى اليو ديانج وحمدى فتحى بالإضافة لإجادة محمود متولى اللعب فى هذا المركز فضلاً عن التفكير فى عودة أكرم توفيق بعد انتهاء إعاراته للجونة بنهاية الموسم الجاري.