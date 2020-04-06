شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية ترفض اقتراح تصعيد أوائل الدرجة الثانية للدورى حال إلغائه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، اقتراح تصعيد أوائل دورى الدرجة الثانية للدورى الممتاز حال إلغاء النشاط الكروى هذا الموسم.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة إنه ليس من العدل اتخاذ هذا القرار فى ظل فارق النقطة الواحدة بين المتصدر والوصيف ومازالت المسابقة يتبقى بها 5 أسابيع.

وتابع مسئولو الجبلاية أنه حال إلغاء الدورى القرار الأقرب هو استمرار الدورى بمختلف أقسامه كما هى دون تعديلات فى الصعود والهبوط.

فى شأن مختلف، عرضت سارة ساليمون، مندوبة الفيفا، على اللجنة الخماسية باتحاد الكرة استثناء الرئيس فى اللائحة الجديدة التى يجرى التعديل عليها فى الوقت الحالى من بند الـ8 سنوات.

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وقال مصدر باللجنة الخماسية، إن اتحاد الكرة يدرس منح العضو الذى ينطبق عليه بند الـ8 سنوات فى مجلس الجبلاية حق 8 سنوات جديدة حال ترشحه على انتخابات الرئاسة والفوز بها.

وأضاف أن الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا يتبع نفس الوضع، لكن لائحته تختلف فى أنها تتضمن 12 عاما وليس 8 سنوات مثل اتحاد الكرة، أى 3 دورات، وفى حال ترشح أى فرد على مقعد العضوية 3 دورات ثم ترشح على مقعد الرئيس يحق له الحصول على 12 عاما أخرى لقضائها على مقعد الرئيس.

من ناحية أخرى، كشف وليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، عن أن اللائحة التى تم تسريبها مؤخرا فى الإعلام، هى مجرد مسودة لائحة مبدئية منذ أكثز من شهر أدخل عليها العديد من التعديلات فى بنودها، من خلال اجتماعات ومشاورات مع الاتحاد الدولى لكرة القدم، فيفا. أوضح العطار أن اللائحة المنشورة مؤخرا مر عليها أكثر من شهر، تخلله العديد من الاجتماعات والمراسلات بين اتحاد الكرة والفيفا، وتم إجراء عدد كبير من التعديلات عليها فى أكثر من بند، خاصة وأن اللجنة تسير وفق توجيهات الاتحاد الدولى، ولابد من الحصول على موافقة الفيفا على اللائحة قبل اعتمادها.