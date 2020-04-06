شكرا لقرائتكم محمد هانى يواصل التدريب من المنزل بصورة جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل محمد هانى الظهير الأيمن للنادى الأهلى، تدريباته فى "البلكونة" فى ظل حالة العزل المنزلى التى فرضها وباء كورونا على الجميع.

ونشر هانى عبر ستورى إنستجرام، جانب من استعداداته لعودة النشاط الكروى، حيث يعد الوريث الشرعى لأحمد فتحى فى القلعة الحمراء بعد اعلان الجوكر عدم التجديد للفريق الأحمر ورحيله بنهاية الموسم الحالى.

وأسدل أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى الستار على مسيرته الكروية مع ناديه بعد فترة استمرت أكثر من 12 سنوات، بعدما أعلن ظهر اليوم انتقاله بشكل رسمى إلى صفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل مكتفيا بالفترة التى قضاها داخل جدران النادى الأحمر.

كانت لجنة التخطيط بالأهلى برئاسة محمود الخطيب وعضوية كل من خالد بيبو وزكريا ناصف قد عقدت ثلاث جلسات مع أحمد فتحى، اثنتين مع نادر شوقى وكيل أعماله السابق الذى قام بفسخ تعاقده مع اللاعب اليوم، وواحدة مع اللاعب نفسه أول أمس الذى طلب وقتها مهلة 48 ساعة للتفكير ليعلن بعدها انتهاء مشواره مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الحالى.

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وجدّد النادى الاهلى عقد محمد هانى لمدة 5 مواسم، بعد تعديل وتمديد الإدارة الحمراء لعقده، حيث وقع هانى منذ فترة على عقد جديد لمدة موسمين بخلاف الثلاث مواسم المتبقية فى عقده بحيث ينتهى عقده فى 2025.

وشارك محمد هانى مع الأهلى فى الموسم الحالى فى 20 مباراة بواقع 1544 دقيقة فيما شارك احمدد فتحى فى 18 مباراة بواقع 1443 دقيقة.

وفشل الثنائى محمد هانى وأحمد فتحى فى تسجيل أى أهداف مع الأهلى فى الموسم الحالى، بينما تساوى اللاعبان فى صناعة الاهداف بواقع 2 اسيست، فيما حصل هانى على كارت اصفر بينما حصل فتحى على 4 إنذارات.