شكرا لقرائتكم صور نادرة.. جمال حمزة أثناء وجوده في مدرسة الكرة بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر "الخليج 365" صورا نجم الزمالك السابق جمال حمزة أثناء وجوده فى مدرسة الكرة بالقلعة البيضاء.

ويعد جمال حمزة نجم الزمالك السابق هو أكثر لاعبى القلعة البيضاء حصولا على ركلات الجزاء برصيد 18 ركلة فى كل البطولات مع الفارس الأبيض فضلا عن كونه خامس هدافي القلعة البيضاء عبر التاريخ، ويعتبر جمال حمزة أحد لاعب الجيل الذهبي بنادي الزمالك، حيث توج مع القلعة البيضاء بـ 3 بطولات دوري عام، وبطولتين كأس مصر بالإضافة إلى ألقابه مع المنتخب الوطنى، حيث حصد جمال حمزة برونزية كأس العالم مع الفراعنة الصغار في عام 2001 .

جمال حمزة يملك مشوارا متألقا مع القلعة البيضاء، حيث انضم لقطاع الناشئين بالزمالك عام 1995، خاصة والده محمد سعيد حمزة كان يلعبان بصفوف الفريق الأبيض. فيما تم تصعيده للفريق الأول بالزمالك عام 1999، ولعب له لمدة 9 مواسم حتى عام 2009، شارك خلالها فى أكثر من 150 مباراة ، وأحرز 75 هدفا من بينها 50 هدفا في الدورى .

ويعد جمال حمزة هو الهداف التاريخي للزمالك الأكثر زيارة لشباك الأهلي، حيث أحرز 7 أهداف في مباريات القمة، بواقع 4 أهداف في الدوري، وهدف في بطولة كأس مصر بالإضافة إلى هدفين في البطولات الإفريقية.

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ويتقاسم الراحل علاء الحامولي نجم الزمالك مع جمال حمزة صدارة هدافي الزمالك في مباريات القمة برصيد 7 أهداف، حيث أحرز 5 أهداف في الدوري، بالإضافة إلى هدفين في بطولة كأس مصر.

في وقت سابق ، قال جمال حمزة في تصريحات تلفزيونية: "لا أعتقد أن الزمالك يحتاج لخدمات كبار فريق الأهلي شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور ووليد سليمان".وأضاف: "عامل السن سبب يضعب من إمكانية انضمام أي منهم للزمالك".

وتابع: "فريق مثل بيراميدز يعوض اللاعبين ماديًا، وكذلك سموحة ومصر المقاصة، خاصًة أن اللاعب في آخر سنوات عمره في الملاعب يبحث عن تأمين نفسه ماديًا".

وتحدث جمال حمزة عن مواجهات الأهلي خلال فترة تواجده في الزمالك: "كان -كعبي- عالي في مواجهات الأهلي".واختتم: "مواجهة الأهلي كانت الوحيدة التي أركز فيها على إحراز هدف، ولكن باقي المباريات كان هدفي فوز الزمالك"