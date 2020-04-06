شكرا لقرائتكم الأهلي يستقر على تسويق جيرالدو الصيف المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكان جيرالدو قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قبل التعاقد مع السنغالي اليو بادجي، إلا أن الجهاز الفني قرر في اللحظات الأخيرة إعارة المغربي وليد أزارو للاتفاق السعودي لمدة 6 أشهر، بعد دخوله في خلاف مع فايلر ولعدم وصول عروض جيدة للجناح الأنجولي ليتم ارجاء أمر تسويقه لنهاية الموسم.

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وعدل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر برنامج تدريب لاعبي الفريق المنزلي، من خلال إضافة بعض التدريبات البدنية التي من شأنها الحفاظ على معدل اللياقة البدنية ومنع حدوث أي زيادة في أوزان اللاعبين، ويحاول الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر خلق حالة من الابتكار في تدريبات لاعبي الفريق المنزلية لتجنب حالة الملل التي قد تحدث بسبب إيقاف التدريبات الجماعية بسبب تداعيات فيروس كورنا في العالم.

وكان فاير قد طالب لاعبي الأهلي بعمل تحدي فيما بينهم يقوم على خوض كل لاعب لتدريب معين ويقوم بارساله للاعب الذي يليه على مستوى أرقام الفريق مما يعني أن يقوم اللاعب رقم 1 بخوض مران معين ثم يرسله للاعب رقم 2 واللاعب رقم 2 يرسله للاعب رقم 3 وهكذا بحيث يكون الأمر بمثابة التحدي التدريبي بين اللاعبين.