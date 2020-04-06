شكرا لقرائتكم إنبي يقترب من استعادة جهود "زيزو" بعد التعافي من الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويحرص جهاز إنبى على التواصل مع زيزو من أجل الاطمئنان على حالته وعلى البرنامج التأهيلى الموضوع له من أجل تعافيه بشكل تام من تلك الإصابة حتى يتمكن الفريق من الاستفادة بجهوده عقب شفاءه خاصة إن حلمى طولان المدير الفنى للفريق قد قام بتوظيف ثنائى فى هذا المركز عقب إصابته وهم كريم فؤاد الظهير الأيمن إلى جانب عبد الرحمن عامر لاعب الوسط انتظارا لتعافيه من الإصابة.

فيما جدد مسؤولو إنبى رفضهم الصفقات التبادلية فى الصيف المقبل، خاصة فيما يتعلق بأسامة جلال مدافع الفريق البترولى والمنتخب الأولمبى، بعد طرح أحد وكلاء اللاعبين دخول النادى البترولى فى صفقة تبادلية مع الأهلى، بحيث يتم انتقال جلال للقلعة الحمراء على أن يضم إنبى لاعباً أو أكثر من الأهلى، لكن إدارة النادى البترولى رفضت هذا الاقتراح جملة وتفصيلاً وأعلنت أنها لن توافق على مثل هذه الصفقات.

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كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، فى الساعات الماضية، عدم تلقى النادى البترولى أية عروض رسمية بشأن اللاعب، وأن الأخير ملتزم بعقده مع ناديه، وأنه حال وصول عرض مناسب سيتم مناقشته من قبل مجلس إدارة النادى البترولى وحلمى طولان المدير الفنى للفريق.

وتأتى الرؤية داخل مجلس إنبى بأن مواهب الفريق، مثل أسامة جلال أو الحارس الصاعد محمود جاد، حال تسويقهما سيكون الهدف تحقيق استفادة مالية دون الدخول فى أية صفقات تبادلية، حيث يترقب مسؤولو إنبى آخر المستجدات الخاصة بالنشاط الرياضى بعد تعليق تدريبات الفريق البترولى لحين إشعار آخر، تطبيقًا للإجراءات الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا، بعد تجميد النشاط الرياضى فى مصر.

وقرر الجهاز الفنى لإنبى، بقيادة حلمى طولان، بالتنسيق مع مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة زكريا السيد، تجميد تدريبات الفريق البترولى لحين إشعار آخر تجنبا لانتشار فيروس كورونا عقب تعليق النشاط الرياضى فى مصر.