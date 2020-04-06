شكرا لقرائتكم أحمد حسن عن انتقاله للزمالك: "كانت ظروف خاصة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن قرار انتقاله لنادي الزمالك جاء لظروف خاصة حينها وأبرزها هو الخلاف الحاد بينه وبين مانويل جوزيه المدير الفنى للفريق في ذلك الوقت.
واستطرد الصقر حديثه قائلا: كان لدي شعور قوى بالرغبة في التمسك بالملعب وكان ذلك أهم أسباب انتقالي للزمالك تحديدا خاصة في ظل نقص حاد في مركزى حينها بالقلعة البيضاء
وأكد حسن على أن ظروف اللاعب هي التي تحدد وجهته دائما سواء كانت ظروف فنية أو مادية، مشيرا إلى أن أحمد فتحي تعامل مع ملف تجديده للأهلي باحترافية والزمن وحده كفيل بالحكم على تجربته المقبلة بعد رحيله عن الأهلى سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
وعن بدائل فتحي فى الأهلى قال أحمد حسن: محمد هاني لاعب جيد ويحتاج إلى شخصية أقوى فقط داخل الملعب ولكن لاينقصه أي شق فنى في رأيي، خاصة وأن فايلر كان يعتمد على هانى في ظل وجود فتحي أيضا وهو ما يؤكد أن اللاعب لديه الكثير ليقدمه مع القلعة الحمراء.
وعن فكرة إلغاء الدورى قال : الأصوات المنادية بإلغاء الدورى غير عقلانية بالمرة لأنه قرار سيؤدي إلى أزمات سواء في دورى الدرجة الأولى أو الثانية
واستطرد حديثه قائلا : "صعب نحدد بطل الدورى دلوقتي والأصعب من لقب بطل الدوري هو تحديد الفرق الهابطة لأن الدورى لسه فيه جولات كتير متلعبتش والأفضل هو استكمال البطولة بعد فترة يحددها المسئولين فى الدولة الفترة القادمة
وكان هناك مؤشرات عديدة تؤكد قرب صدور قرار من اتحاد الكرة، بإلغاء مسابقة الدوري في الموسم الحالي، على خلفية تفشي فيروس كورونا والذي ضرب العالم مؤخرا، ليوقف جميع الأنشطة الرياضة ليست في مصر فقط بل العالم أجمع.
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