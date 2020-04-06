شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف سر الغضب المكتوم فى مصر المقاصة خلال توقف الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسود حالة من الغضب المكتوم داخل أروقة نادي المقاصة رغم توقف نشاط الكروي على خلفية وباء كورونا الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم.

وعلم "الخليج 365" أن سر غضب لاعبي المقاصة هو تأخر المستحقات لمدة 7 شهور كاملة، حيث لم يحصل اللاعبون سوى على راتب شهرين فقط، في الوقت الذي لم يحصل الجهاز الفني الجديد بقيادة إيهاب جلال على راتبهم منذ توليهم المسئولية منذ شهرين.

وأرجع مسئولو المقاصة عدم صرف المستحقات لعدم وجود سيولة مادية في خزينة النادي بالوقت الحالي، في الوقت الذي أكد اللاعبين لإدارة النادي على وجوب صرف جزء من المسحقات نظراً لوجود التزامات مادية عليهم.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي مصر المقاصة عبر حسابها على موقع تويتر، صورة للفريق مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي، على طريقة المسلسل الأسباني لاكاسا دي بابل.

وعلقت صفحة المقاصة على الصورة: بيلا تشاو..لاكاسا دي المقاصة، وتوقع وليد هويدى مدير الكرة بفريق مصر المقاصة أن قرار استكمال بطولة الدورى المصرى سيتخذ من الاتحاد الدولى لكرة القدم " الفيفا " لان هذا الامر على مستوى العالم .

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وأوضح وليد هويدى خلال تصريحات صحفية أن قرار تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 يسهل مهمة أستكمال الدوري هذا الموسم وان جميع الرق تحتاج الى شهر كامل لاستعادة فورمة المباريات .

وأشار وليد هويدى أنه دائم المتابعة مع لاعبى الفريق خلال المرحلة الحالية وان طبيب الفريق قام بوضع برنامج خاص للتدريب داخل المنزل .

يذكر أن هناك حالة الغموض حول مصير بطولة الدوري المصري الممتاز، وما إذا كانت المسابقة ستكتمل حتى نهايتها أم سيتم إلغاؤها هذا الموسم، بعد قرار اتحاد الكرة، بتعليق النشاط الكروي على مستوى كافة المسابقات والمراحل السنية لمدة شهر، تنفيذا تعليق النشاط الرياضي لمواجهة تفشي فيروس كورونا، فيما أكدت مصادر داخل الجبلاية في وقت سابق ، أن تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام لتقام 2021 يزيد من فرص استمرار مسابقة الدورى بمختلف اقسامه ولن يتم إلغاؤه.