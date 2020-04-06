شكرا لقرائتكم عماد السيد يحتفل بميلاده الـ34 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الأثنين ، عمد السيد حارس مرمى فريق الإتحاد السكندرى الحالى و الزمالك السابق بعيد ميلاده الـ 34 ، حيث أنه من مواليد 6 أبريل عام 1986 .

رحل عماد السيد عن الزمالك رفقة زميله عمر صلاح فى بداية لموسم الماضى فى ظل تعاقد الزمالك مع الحارسين محمد أبو جبل و محمد عواد .

وخاص عماد السيد عددا من التجارب قبل انتقاله للاتحاد من الزمالك أبرزها إنبى وطلائع الجيش، ومن خلال العلاقات الطيبة التى تربط نادى الاتحاد السكندرى ونادى الزمالك تم الاتفاق على انتقال الحارس بشكل رسمى بين محمد مصيلحى رئيس الاتحاد، ومرتضى منصور رئيس الزمالك فى الصيف الماضى لمدة 3 مواسم .

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عماد السيد من محافظة بنى سويف و يتمتع لطول القامة التى تميزه كحارس مرمى ، حيث أن طوله 190 سم بدأ مسيرته الكروية فى بنى سويف قبل الظهور فى الزمالك بمرحلة الشباب .

و تألق بقوة عماد السيد فى صفوف طلائع الجيش الذى يعتبر بوابة إنطلاقة الحارس المخضرم .

و يشهد نادى الإتحاد السكندرى حاليا فترة تةقف للنشاط مثل باقى الأندية للوقاية من فيروس كورونا المستجد و الحفاظ على سلامة اللاعبين .