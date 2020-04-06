الإمارات تنهي تعاقدها مع المدرب يوفانوفيتش... دون خوض أي مباراة

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دبي - أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الإثنين إنهاء تعاقده مع الصربي إيفان يوفانوفيتش مدرب المنتخب الوطني، بعد أربعة اشهر من توليه مهمة لم يخض خلالها أي مباراة، واكتفى بإجراء ثلاث حصص تدريبية فقط.

وأعلن الاتحاد في بيان ان إنهاء العقد "جاء بناء على توصية لجنة المنتخبات والشؤون الفنية" التي تم تكليفها التعاقد مع مدرب جديد.

وعيّن يوفانوفيتش (57 عاما) في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 لمدة ستة أشهر خلفا للهولندي بيرت فان مارفيك، وأشرف على "الأبيض" في ثلاث حصص تدريبية، من دون ان تتيح له الظروف الراهنة قيادته في أي مباراة رسمية أو ودية.

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وأدى تفشي فيروس كورونا المستجد الى إلغاء المعسكر الذي كان سيقيمه المنتخب في منتصف آذار/مارس استعدادا لمباراتي ماليزيا واندونيسيا اللتين كانت مقررا في الشهر نفسه ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات مونديال 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وتم تأجيل هذه المواعيد، كالعديد غيرها من الأحداث الرياضية حول العالم، في ظل الشلل الذي أصاب الرياضة بسبب جائحة "كوفيد-19".

وسبق ليوفانوفيتش ان قاد النصر الاماراتي على فترتين (2013-2016 وكانون الثاني /يناير 2018 حتى كانون الأول /ديسمبر)، ومن أبرز إنجازاته قيادة أبويل القبرصي الذي دربه على فترتين أيضا (2003-2005) و(2008-2013) الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2011 قبل أن يودع أمام ريال مدريد الاسباني.