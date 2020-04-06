شكرا لقرائتكم خبر عن عماد السيد حارس الاتحاد السكندرى يحتفل بعيد ميلاده الـ34 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل عماد السيد، حارس مرمى فريق الاتحاد السكندرى الحالى والزمالك السابق، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ 34، حيث إنه من مواليد 6 أبريل عام 1986 .

عماد السيد من أبرز حراس المرمى فى الدورى المصرى، خاصة أنه تألق مع عدد من أندية الدورى المصرى قبل انضمامه إلى الاتحاد السكندرى فى الميركاتو الصيفى الماضى .

ورحل عماد السيد عن الزمالك رفقة زميله عمر صلاح فى بداية لموسم الماضى فى ظل تعاقد الزمالك مع الحارسين محمد أبو جبل و محمد عواد .

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وخاص عماد السيد عددا من التجارب قبل انتقاله للاتحاد من الزمالك أبرزها إنبى وطلائع الجيش، ومن خلال العلاقات الطيبة التى تربط نادى الاتحاد السكندرى ونادى الزمالك تم الاتفاق على انتقال الحارس بشكل رسمى بين محمد مصيلحى رئيس الاتحاد، ومرتضى منصور رئيس الزمالك فى الصيف الماضى لمدة 3 مواسم .

عماد السيد من محافظة بنى سويف ويتمتع بطول القامة التى تميزه كحارس مرمى، حيث إن طوله 190 سم بدأ مسيرته الكروية فى بنى سويف قبل الظهور فى الزمالك بمرحلة الشباب .

و تألق بقوة عماد السيد فى صفوف طلائع الجيش الذى يعتبر بوابة إنطلاقة الحارس المخضرم .

ويشهد نادى الإتحاد السكندرى حاليا فترة تةقف للنشاط مثل باقى الأندية للوقاية من فيروس كورونا المستجد و الحفاظ على سلامة اللاعبين .