شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُحدد بدائل رمضان صبحي.. ونجم الإسماعيلي يدخل الصراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضع لجنة التخطيط بالأهلى خطة الاستعداد للموسم الجديد، مستغلة فترة توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب انتشار فيروس كورونا، ويعد من أهم الملفات المتواجدة على مائدة لجنة التخطيط هو كيفية تعويض رمضان صبحى نجم هجوم الفريق، الذى أصبح قريباً من الرحيل عن القلعة الحمراء بعد انتهاء اعارته وعودته لناديه هيدرسيفيلد الإنجليزي.

وعقدت لجنة التخطيط بالأهلى اجتماعاً لمناقشة كيفية تعويض رمضان صبحى، وحددت عدداً من البدائل المطروحة وعلى رأسها طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب وعدداً آخر من المهاجمين الأجانب، فى الوقت الذى أوصت اللجنة بضرورة التعاقد مع مهاجم الذئاب، حتى فى حال التعاقد مع جناح أجنبى، نظراً لما يمتلكه من إمكانيات ستؤهله بشكل كبير من النجاح مع الفريق الأحمر.

ودخل الأهلى فى مفاوضات سابقة لضم طاهر محمد طاهر إلا أن المقابل المادى وقف حائلاً دون إتمام الصفقة، حيث طلب المقاولون العرب فى وقتها الحصول على 35 مليون جنيه إلا أن الإدارة الحمراء رأت فى وقتها أن المبلغ مُبالغ فيه للغاية، وأصرت على دفع 25 مليون جنيه فقط، وهو ما تسبب فى تعطيل الصفقة بالنهاية.

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كما رشح عضو بلجنة التخطيط عبد الرحمن مجدى نجم الإسماعيلى ومنتخبنا الأولمبى ليكون بديلاً لرمضان صبحى حال توصل ناديه لاتفاق بخصوص ضمه مع إدارة الدراويش، ويُجيد عبد الرحمن مجدى اللعب فى مركزى الجناح الأيمن والأيسر المهاجم كما أنه يمتاز بتسديداته القوية واستغلاله الفرص داخل منطقة الجزاء.

وشهدت الفترة الحالية فى النادى الأهلي، حسم بعض الملفات ومنها التجديد لوليد سليمان بجانب الموافقة على رغبة شريف إكرامى فى الرحيل نهاية الموسم إلى جانب إخطار حسام عاشور قائد الفريق بعدم التجديد له مع عرض جلسة معه لعرض منصب إدارى عليه مع الاعتزال نهاية الموسم، فى الوقت الذى رفض أحمد فتحى تجديد عقده معلناً الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.