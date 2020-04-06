شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان على إنستجرام: "ولا تيأسوا من روح الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر وليد سليمان، حاوى النادى الأهلى، مقطع فيديو عبر صفحته بإنستجرام للآية القرآنية، "ولا تيأسوا من روح الله"، وبات وليد سليمان الناجى الوحيد والفائز الأكبر من رحيل الأربعة الكبار فى الأهلى، بعد ما شهدت الأيام الماضية جدلا كبيرا حول تجديد عقود حسام عاشور ووليد سليمان وأحمد فتحى وشريف إكرامى، فرحل ثلاثة منهم وبقى الحاوى وحيدا فى صفوف الأهلى للموسم المقبل.

وفى وقت سابق، رد وليد سليمان على منتقديه بتغريده عبر صفحته الشخصية على تويتر، قائلا، "القافلة تسير و ........، تعرض وليد سليمان لانتقاد من عدد من المحللين وأبرزهم إبراهيم سعيد الذى وصفه بأنه لاعب ضعيف ولا يستحق الملايين .

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وتعامل الأهلى باحترافية شديدة مع تجديد ملف رباعى الفريق الكبار، وأسند الأمر برمته إلى لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وكذلك بتوصيات من الجهاز الفنى للفريق وعلى رأسه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء.

وجدد مسئولو النادى الأهلى عقد وليد سليمان صانع ألعاب الفريق لمدة موسمين، بعد الجلسة التى عقدت بين الحاوى ولجنة التخطيط بالنادى التى يرأسها محسن صالح، وأعلن الأهلى عن التجديد لوليد سليمان.

ووقع وليد سليمان لاعب الاهلى مؤخراً على عقود تجديده مع القلعة الحمراء مقابل 22 مليون جنيه فى موسمين خالصة الضرائب، بواقع 11 مليونا فى الموسم الواحد، على أن يتم استثناء اللاعب من نسبة المشاركة.