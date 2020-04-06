شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: مبادرة المدربين بالتنازل عن جزء من رواتبهم تثبت الوازع الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف قاسم، نجم الزمالك السابق، أن مبادرة التنازل وتخفيض عقود المدربين، بناءً على رغبتهم، بادرة جيدة من المدربين تثبت الوازع الوطنى عند الجميع فى ظل الأزمة التى تمر بها مختلف الدول، وهى تفشى فيروس كورونا.

وأضاف "برنس" القلعة البيضاء أنه من الممكن أن تتجه هذه المبالغ لمساعدة الآخرين من الرياضيين، وإنفاقها على من لا دخل لهم من نجوم الرياضة والعاملين بها.

وأطلق أكثر من مدرب مبادرة للتنازل عن جزء من الرواتب والعقود، مثل حسام البدرى ، وطارق العشرى، وهو ما لقى قبول واستحسان الجميع بالمنظومة الرياضية .

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وكان اتحاد الكرة قد أعلن إيقاف بطولة الدورى بمختلف أقسامه حتى منتصف شهر أبريل الجارى بسبب فيروس كورونا.

وأطلق الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى مبادرة لدعم لاعبى الدرجتين الثالثة والرابعة فى هذه الظروف التى يمر بها العالم التى تتطلب مواجهة فيروس كورونا بإجراءات حازمة، مما تسبب فى إيقاف النشاط الكروى ومن ثم توقف أى دخول مالية للاعبى القسمين خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصرى خلال الساعات المقبلة عن إنشاء صندوق لهذا الغرض مع الكشف عن رقم الحساب البنكى الداعم له، أمام نجوم كرة القدم وأندية القسم الممتاز والعاملين بها ومحبى اللعبة للمساهمة فى هذه المبادرة الخيرية لصالح لاعبى القاعدة العريضة لكرة القدم المصرية ودعمهم فى هذه الأزمة.