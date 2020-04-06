شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يبحث تعويض المدربين غير المؤمن عليهم خلال توقف النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد الدهراوى، رئيس اتحاد الكاراتيه، أنه تم التواصل مع وزارة الشباب و الرياضة خلال الأيام الماضية، لتعويض المدربين غير المؤمن عليهم خلال فترة توقف النشاط، خاصة أنه ليس لديهم مصدر رزق، وهو ما قامت به الوزارة على أكمل وجه .

وقال محمد الدهراوى، رئيس الاتحاد، إنه تم التواصل مع مسئولى الوزارة لإيجاد حلول لتعويض المدربين غير المؤمن عليهم، وقامت الوزارة بدور مهم وهو التواصل مع القوى العاملة والتنسيق مع مراكز الشباب لجمع بيانات المدربين ممن ليس لهم رقم تأمينى، ومحسوبون فى عداد العمالة غير المنتظمة لبحث طرق تعويضهم فى توقف النشاط.

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وأضاف الدهراوى، أن الاتحاد نشر على صفحته بالتواصل الاجتماعى رابط تسجيل البيانات بوزارة القوى العاملة، لتسهيل عملية تسجيل البيانات على المدربين.

وكان اتحاد الكاراتيه قد خاطب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للموافقة على صرف مبلغ ألف جنيه من خزينة الاتحاد كسلفة للمدرب غير المؤمن عليه بالتأمينات الاجتماعية والمسدد لاشتراك الاتحاد لموسم ٢٠١٩ /٢٠٢٠ يتم تسديدها عقب عودة النشاط الرياضى وذلك من قيمة من دخله بالاختبارات، مع تكليف أحمد رضوان رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد بسرعة اتخاذ إجراءات تفعيل الصندوق مع البنك وهيئة الرقابة على التأمين، الا ان الوزارة قامت بالتنسيق بين الاتحاد ووزارة القوى العالمة، و مراكز الشباب للمساهمة فى مساعدة المدربين الغير مؤمن عليهم .

كان الاتحاد أعلن أنه ليس لديه لاعبون ينتمون الى اللعبة عالقون بالخارج ويحتاجون إلى العودة لمصر، وليس لديه مشكلة أو أزمة فى هذا الشأن ليخاطب اللجنة الأولمبية حتى تتخذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة اللجنة حتى يتم اتباع الإجراءات وجمع بيانات اللاعبين.