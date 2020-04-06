شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يبدأ رحلة خلافة أحمد فتحى فى الأهلى من "البلكونة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد هانى، الظهير الأيمن للنادى الأهلى، عبر ستورى انستجرام، جانباً من استعداداته لعودة النشاط الكروى، ويؤدى هانى تدريباته فى "البلكونة" فى ظل حالة العزل المنزلى التى فرضها وباء كورونا على الجميع.

ويعد محمد هانى الوريث الشرعى لأحمد فتحى فى القلعة الحمراء بعد إعلان الجوكر عدم التجديد للفريق الأحمر ورحيله بنهاية الموسم الحالى.

وأسدل أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى الستار على مسيرته الكروية مع ناديه بعد فترة استمرت أكثر من 12 سنوات، بعدما أعلن ظهر اليوم انتقاله بشكل رسمى إلى صفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل مكتفيا بالفترة التى قضاها داخل جدران النادى الأحمر.

وكانت لجنة التخطيط بالأهلى، برئاسة محمود الخطيب وعضوية كل من خالد بيبو وزكريا ناصف، قد عقدت ثلاث جلسات مع أحمد فتحى، اثنتان مع نادر شوقى وكيل أعماله السابق الذى قام بفسخ تعاقده مع اللاعب اليوم، وواحدة مع اللاعب نفسه أول أمس الذى طلب وقتها مهلة 48 ساعة للتفكير ليعلن بعدها انتهاء مشواره مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الحالى.

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وجدّد النادى الاهلى عقد محمد هانى لمدة 5 مواسم، بعد تعديل وتمديد الإدارة الحمراء لعقده، حيث وقع هانى منذ فترة على عقد جديد لمدة موسمين بخلاف الثلاث مواسم المتبقية فى عقده بحيث ينتهى عقده فى 2025.

وشارك محمد هانى مع الأهلى فى الموسم الحالى فى 20 مباراة بواقع 1544 دقيقة فيما شارك احمدد فتحى فى 18 مباراة بواقع 1443 دقيقة .

وفشل الثنائى محمد هانى وأحمد فتحى فى تسجيل أى أهداف مع الأهلى فى الموسم الحالى، بينما تساوى اللاعبان فى صناعة الاهداف بواقع 2 اسيست، فيما حصل هانى على كارت اصفر بينما حصل فتحى على 4 إنذارات .