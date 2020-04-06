شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى لـ"أطباء مصر": "اللسان عاجز عن قول شىء يفى بحقكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النادى الأهلى، عبر صفحته الرسمية على تويتر، رسالة شكر لأطباء مصر بعد دورهم الملموس فى أزمة كورونا، قائلا، "نتذكر دوما كل ما صنعتم لأجلنا، يقف اللسان عاجزاً عن قول أى شيء يفي بحقكم، فعبارات الشكر قليلة، وكلمات الثناء لا تستطيع أن تفى حقكم، فكل الشكر لكم على ما تقدمون لنا، ولكم منا كل التحية والتقدير".

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