شكرا لقرائتكم خبر عن 9 آلاف مدرب وإدارى يشاركون فى "كورسات لايف" أثناء توقف النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود سعد، المدير الفنى لاتحاد الكرة، أن هناك 9000 مدرب وإدارى ومخطط أحمال ومحلل إحصائيات يستفيدون من فكرة "كورسات اللايف" التى تم إطلاقها مساء أمس، الأحد، بدورة لمدربى حراس المرمى.

وأعلنت الإدارة الفنية باتحاد الكرة، برئاسة الدكتور محمود سعد، مؤخرا تخصيص كورسات لايف للمدربين والإداريين ومخططى الأحمال وأخصائيى الإصابات، خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليا للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأحال اتحاد الكرة ملف اختيار الكرة الموحدة التى ستُلعب بها مباريات الدورى بداية من الدور الثانى إلى محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، بحيث يختار الكرة التى تتناسب مع مواصفات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

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وكان اتحاد الكرة تلقى عروضا من 5 شركات لتصميم شكل الكرة الموحدة ويفاضل مسئولوه بينها لاختيار العرض الأنسب، حيث يرغب اتحاد الكرة فى تزويد كل ناد بالدورى الممتاز بـ50 كرة موحدة مع إمكانية دعم أندية القسم الثانى أيضا.. ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة عن مزايدة علنية خلال أيام لإختيار العرض الأنسب من بين الشركات المتنافسة.

من ناحية أخرى، كشف وليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصرى لكرة القدم، عن أن اللائحة التى تم تسريبها مؤخرا فى الإعلام، هى مجرد مسودة لائحة مبدئية منذ أكثز من شهر أدخل عليها العديد من التعديلات فى بنودها، من خلال اجتماعات ومشاورات مع الاتحاد الدولى لكرة القدم، فيفا. أوضح العطار أن اللائحة المنشورة مؤخرا مر عليها أكثر من شهر، تخلله العديد من الاجتماعات والمراسلات بين اتحاد الكرة والفيفا، وتم إجراء عدد كبير من التعديلات عليها فى أكثر من بند، خاصة وأن اللجنة تسير وفق توجيهات الاتحاد الدولي، ولابد من الحصول على موافقة الفيفا على اللائحة قبل اعتمادها.

وشدد العطار على أن العمل على اللائحة ما يزال جاريا وأن التعديلات الأخيرة من المنتظر الانتهاء منها لتخرج للنور حيث سيتم الإعلان عن المشروع النهائى للائحة بكافة تفاصيلها وإرسالها لمسئولى الأندية أعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة لمناقشتها قبل الدعوة لإجراء التصويت عليها. طالب العطار بعدم التسرع فى نشر اللائحة قبل اعتمادها بالتعديلات الجديدة من جانب الاتحاد الدولي، خاصة وأن ذلك من شأنه أن يحدث بلبلة داخل أسرة كرة القدم المصرية، فى ظل الإصرار على نشر بنود تم تعديلها أو حذفها بالتشاور مع الفيفا، وعلى الجميع الانتظار حتى خروج اللائحة للنور.