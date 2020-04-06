شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. آية عبد اللاه لاعبة الطائرة: كنت أتمنى أكون عازفة بيانو.. ومثلى الأعلى درة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب آية عبد اللاه لاعبة الكرة الطائرة، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

الطبخ.. بحب المطبخ وأعمل أكل.

البيكاتا.





أمير كرارة.

أصالة .. بحب أسمعها وبحب كل أغانيها.

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عازفة بيانو.

لا لا.. بتجاهل المعاكسات تماما.

درة.. فنانة جميلة وموهوبة.

الكاجوال أكيد.

لا مش شرط..المهم الشخصية.







