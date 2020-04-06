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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. آية عبد اللاه لاعبة الطائرة: كنت أتمنى أكون عازفة بيانو.. ومثلى الأعلى درة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب آية عبد اللاه لاعبة الكرة الطائرة، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟
الطبخ.. بحب المطبخ وأعمل أكل.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
البيكاتا.
من نجمك المفضل؟
أمير كرارة.من مطربك المفضل؟
أصالة .. بحب أسمعها وبحب كل أغانيها.
عازفة بيانو.لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
لا لا.. بتجاهل المعاكسات تماما.مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟
درة.. فنانة جميلة وموهوبة.بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال أكيد.تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟
لا مش شرط..المهم الشخصية.
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