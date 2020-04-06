شكرا لقرائتكم خبر عن يوميات لاعب فى الحجر المنزلى.. عبدالرحمن محمد لاعب الجودو: بتعلم فرنساوى أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان مجلس الوزراء تعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يوما وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجول من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً، يجد أى رياضى وقت فراغ كبيرا خلال تواجده فى المنزل، لذلك يحرص على استغلاله بشتى الطرق كل حسب رغبته وتفكيره.

ويحرص ”الخليج 365” على التواصل مع نجوم الرياضة لمعرفة كيف يستغلون فترة تعلق النشاط وماذا يفعلون أثناء تواجدهم فى المنزل.

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نجم اليوم هو عبد الرحمن محمد، لاعب منتخب الجودو الحاصل على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب، أنه يقضى فترة توقف النشاط وحظر التجول فى استمرار التدريب للحفاظ على لياقاته، وهذا طبعا يتم فى المنزل فى ظل ملازمته له تنفيذا للتعليمات وللحفاظ على صحته وسلامته وسلامة أسرته

وأضاف عبد الرحمن أنه يتابع بعض المسلسلات، بالإضافة إلى المساعدة فى الأعمال المنزلية إذا تطلب الأمر، مشيرا إلى أنه يستغل الوقت أيضا فى تعلم لغة جديدة وهى الفرنسية، قائلا، "بدرس فرنساوى أون لاين بس لسه مبتدئ فيها".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عدداً من القرارات المهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا. وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.