شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت على رادار الاتحاد السكندرى لضمه نهائيًا من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الاتحاد السكندرى، أحمد رفعت، صانع ألعاب الزمالك المعار لزعيم الثغر، ضمن أولويات الموسم الجديد وبحث ضمه نهائيًا من القلعة البيضاء، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألقه خلال فترة الإعارة مع زعيم الثغر مما جعله ضمن مطالب طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد فى الموسم الجديد حيث يرغب فى بقاءه ضمن صفوف الفريق السكندرى.

ومن المقرر أن يحسم مسؤولو الاتحاد مع الزمالك تلك المسألة ، بعد قيام مسؤولي قلعة ميت عقبة بالاستماع الى الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون لحسم رؤيته بشأن لاعبى الفريق المعارين إلى الأندية الأخرى.

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فيما يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على متابعة جميع لاعبى الفريق الحاليين خلال فترة التوقف الحالية، من خلال التقرير اليومى الذى يتسلمه من جهازه المعاون لمتابعة تنفيذ اللاعبين للبرامج البدنية الموضوعه لهم، بعد تعليق التدريبات خلال هذه الفترة، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب تفشى فيروس كورونا.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى، حيث من المقرر أن يُقام لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء البيضاوى أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى الكاميرون يوم 29 مايو، إلا أنه بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف بلدان العالم ينتظر الزمالك والرجاء قرار الاتحاد الأفريقى بشأن المباراة وموعدها النهائى والموقف كاملا بعد تعليق الأنشطة المختلفة بسبب تجنب انتشار فيروس كورونا.