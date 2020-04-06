شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. باسم مرسى على تيك توك: فى ناس مش عايزة تنسى إنى كنت بزعلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه باسم مرسى، مهاجم الإنتاج الحربى الحالى والزمالك السابق، رسالة شكر لجمهوره عبر تطبيق تيك توك، ونشرفيديو عبر صفحته الرسمية قال فيه، "بشكر كل الناس اللى فى ضهرى عالطول، إمبارح كان أول يوم ليا على تيك توك ولقيت الناس بتدعمنى وبتبعتلى رسائل حلوة بشكرهم طبعا وفى ناس مش قادرة تنسى إنى كنت بزعلهم بقولهم شكراً بردو، وباذن الله هرجع أزعلكو تانى".

وانضم باسم مرسى إلى صفوف مستخدمى تطبيق "تيك توك"، وذلك خلال فترة التوقف الكروى الإجبارى فى العالم أجمع، بسبب تفشى مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

ونشر باسم مرسى أول فيديو له عبر تيك توك قال فيه، "قالولى مصر كلها عملت تيك توك، فينك، قولتلهم لا.. مش متابع والله"، فى إشارة إلى كلمته الشهيرة والتى أصبحت أيقونة للسخرية لاحقا، وهو التصريح الذى أطلقه خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية 2017 فى الجابون، والذى أثار الجدل حوله عندما سأله أحد الإعلاميين عن مشوار منتخب مصر فى تلك البطولة، ليرد قائلًا: "مش متابع والله".

Advertisements

من ناحية أخرى، كشف باسم مرسى كواليس أزمته الشهيرة فى مباراة منتخب مصر أمام نظيره الغانى فى تصفيات مونديال روسيا، وقال إنه تعرض لإصابة قوية بين شوطى المباراة وهو ما دعاه للخروج بسيارة إسعاف من أجل التوجه إلى أقرب مستشفى.

وأضاف باسم:" طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا رافقنى إلى فندق الإقامة وأجلنا من التوجه إلى المستشفى بسبب التعزيزات الأمنية وصعوبة الذهاب لعمل الاشعة"، متابعاً "فوجئت باتهامى بالهروب من المباراة وتعمدى الخروج من ملعب برج العرب، وهذا أمر غير حقيقى".

واعترف باسم مرسى، باتخاذ بعض القرارات الخاطئة فى مسيرته الكروية، مؤكداً أنه أخطأ حينما قرر الانضمام لسموحة كذلك تجربته مع لاريسا اليوناني.

وواصل: "لم ألعب فى سموحة إلا مباريات قليلة للغاية ورغم ذلك تعرض للانتقاد والبعض وصف تجربتى بالفاشلة، بينما كنت اللاعب المصرى الوحيد من بين 6 لاعبين الذى شارك بشكل أساسى فى الدورى اليونانى"، مؤكداً أنه لا يفتعل الأزمات والدليل التزامه مع الانتاج الحربى هذا الموسم.