شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا يستعيد ذكريات أول هدف بمسيرته الاحترافية.. ومحمد صلاح: كان أوفسايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد أحمد حسن كوكا، مهاجم نادى أولمبياكوس اليونانى ومنتخب مصر، ذكريات أول هدف سجله فى مشواره الاحترافى، ونشر كوكا فيديو، عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، لأول هدف فى مسيرته الاحترافية، وعلق عليه، "أول هدف فى مسيرتى الاحترافية".

وعلق محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر على فيديو كوكا ساخراً، "كان أوفصايد صح". ليرد كوكا "وداني هى اللى موديانى فى داهية".



كوكا ومحمد صلاح

من ناحية أخرى، أكد أحمد حسن كوكا أنه لم يتعرض لإصابة بفيروس كورونا كما أثير مؤخراً، بعد انتشار بعض الأخبار حول إصابته بالفيروس ما تسبب فى قلق أهله، موضحا أن القصة باختصار شديد ترجع لإصابة رئيس نادى أوليمباكوس بفيروس كورونا، وقرر النادى فحص جميع العمال والإداريين خوفا من انتشار العدوى، ولكن جاءت كل النتائج سلبية، وليس هناك شيء يحتاج القلق.

وأضاف كوكا "الصحة حاجة كبيرة.. ما ينفعش نهزر فيها.. لازم قبل ما حد يكتب حاجة.. الإنسان اللى بكتب عنه ده ليه أهل.. أنا مغترب عايش بره مصر.. وأمى لما سمعت الخبرده ما عرفتش تنام وفاكره أنى بكذب عليها.. فكروا قبل ما تكتبوا الحاجات ده.. ما ينفعش تكتبوا حاجة زى كده من غير ما تتأكدوا من الخبر، وربنا يحفظنا من المرض ده".

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يشار إلى أن نادى أولمبياكوس اليونانى المحترف ضمن صفوفه المصرى أحمد حسن كوكا، أعلن فى بيان رسمى، خضوع جميع لاعبيه إلى فحوصات طبية ضد فيروس كورونا.

أعلن نادى أولمبياكوس اليونانى فى بيانه: "يعلن نادى أوليمبياكوس أن نتائج جميع الاختبارات والفحوصات الطبية التى خضع اللاعبين والمديرين التنفيذيين والموظفين فى النادى بشأن فيروس كورونا جاءت سلبية".

وتقدمت إدارة نادى وولفرهامبتون الإنجليزي، بطلب إلى الاتحاد الأوروبى "يويفا"، لتأجيل مباراة الفريق ضد أولمبياكوس، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 بالدروى الأوروبى غداً، الخميس، بعد إصابة إيفانجيلوس ماريناكيس مالك النادى اليونانى بفيروس كورونا.

وتم تأجيل مباراة مانشستر سيتى وأرسنال، بسبب تعامل لاعبى النادى اللندنى مع مالك أولمبياكوس اليوناني، إيفانجيلوس ماريناكيس، الذى أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".