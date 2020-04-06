شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى يعلن نيته الترشح فى الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجدى عبد الغني، عضو مجلس الإدارة السابق لاتحاد الكرة، عن نيته الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة. وكتب عبد الغني عبر حسابه الشخصي على تويتر، "باذن الله سأترشح لعضوية اتحاد الكرة فى الانتخابات المقبلة.. الله المستعان".



مجدي عبد الغني

وشن مجدى عبد الغني، نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، هجوماً حاداً على منتقدي أحمد فتحي لعدم تجديد عقده مع القلعة الحمراء وإعلانه الرحيل نهاية الموسم، وسط تداول أنباء حول اقترابه من الانضمام لنادى بيراميدز، وعبر عبد الغنى عن تضامنه مع "الجوكر" وتاريخه فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأحد، قائلا، "أيه يعنى اللى عمله أحمد فتحي أنه شاف مصلحته.. دا كده بقى خيانة عظمى اتنسى تاريخه هتمسحوا تاريخه".

وأضاف مجدي عبد الغني، في تعليقه على أزمة أحمد فتحي، "محدش هيقدر يمسح تاريخ أحمد فتحي من النادي الأهلي والبطولات اللي خدها مع الفريق"، مطالبا كل من يتطرق للحديث عن هذه القضية أن يتحلى بروح الاحتراف ويتحدث في الأمور التي ترضي الله فقط دون القضاء على مستقبل اللاعب.

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