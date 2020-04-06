شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرسم سيناريوهين لاستعادة عمر جابر من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن وجود سيناريوهين داخل القلعة البيضاء لضم عمر جابر الظهير الأيمن السابق للفريق الأبيض والحالى لنادى لبيراميدز فى الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد إعلان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ترحيبه بعودة اللاعب مجدداً إلى القلعة البيضاء فى الموسم الجديد.

وأبدى رئيس نادى الزمالك، رغبته فى استعادة عمر جابر، لاعب الفريق السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشددًا على أنه أحد أبناء القلعة البيضاء ويستطيع اللعب فى أكثر من مركز مثل الظهير الأيمن ووسط الملعب، وهو ما يُفيد الفريق بالموسم المقبل.

خرج عمر جابر من الزمالك 1 يوليو 2016، لينضم إلى صفوف بازل السويسرى، ومنه إلى لوس أنجلوس الأمريكى، على سبيل الإعارة فى يناير 2018، ثم العودة إلى بازل ومنه إلى بيراميدز يوم 12 يوليو 2018.

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1372 يومًا هى عُمر رحلة عمر جابر منذ خروجه من الزمالك وانتقاله إلى بازل السويسرى يوم 1 من يوليو 2016، حتى موعد الإعلان عن ترحيب مرتضى منصور، بعودته إلى الزمالك.

وكان عمر جابر قد صُعد إلى الفريق الأول بنادى الزمالك، موسم 2010، ليشارك معه على مدار 6 مواسم، 158 مباراة، أحرز خلالهم 13 هدفًا وصنع 15 هدفًا، فيما تلقى 21 إنذارا، كان من بينهم 26 مباراة فى دورى أبطال إفريقيا أحرز خلالم هدفين وصنع 5 أهداف.

وتوج عمر جابر مع الزمالك بـ 4 بطولات، كانت بدايتها كأس مصر مواسم 2012 – 2013، و2013 – 2014، و2014 – 2015، والدورى الممتاز موسم 2014 – 2015 فيما شارك مع بيراميدز فى 58 مباراة، أحرز خلالهم هدفًا وصنع 4 أهداف، وساهم مع زملاءه فى التأهل إلى دور نصف النهائى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية حيث من المقرر، أن يواجه بيراميدز نظيره حوريا الغيني.