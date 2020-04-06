مجدي عبدالغني يكشف أسباب ترشحه بانتخابات اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

كشف مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أسباب قراره بالترشح من جديد على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة.

ولم يتم الكشف بعد على الموعد الرسمي لانتخابات اتحاد الكرة، لكن عدد من الشخصيات في الوسط الكروي بدء في الكشف عن نيته للمرحلة المقبلة.

وقال عبدالغني في تصريحات لبرنامج "يا مساء الأنوار" "إن شاء الله سأترشح لعضوية اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة".

وتابع "لقد قلت من قبل، من لعب كرة القدم من حقه الترشح للتواجد داخل اتحاد الكرة، لست مهندساً أو طبيباً للتواجد في نقابات تلك المهن".

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واستمر "لدي خبرات عديدة اكتسبتها من خلال فترات تواجدي في اتحاد الكرة، لقد كنت متواجداً عندما فازت مصر بـ٣ نسخ لأمم أفريقيا في ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١٠".

وواصل "تواجدت أيضاً عندما عادت مصر لأمم أفريقيا من جديد وتأهلنا للنهائي في الجابون، بجانب انجاز التأهل لكأس العالم بعد غياب طويل".

وأكمل "لقد خدمت مصر وحققت العديد من البطولات والانجازات سواء لاعباً أو في مجال الإدارة، وحصلت على أوسمة من الدولة".

واختتم "قررت الترشح على منصب العضوية وليس نائب الرئيس، لا اريد ان اتسبب في معارك مع أحد فأنا صديق للجميع، لا يوجد أي مؤشرات للقوائم وبالتالي لم أحدد أي أمر في هذا الشأن".