محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن مدربو الدوري الإنجليزي أبدوا استعدادهم لخفض الأجور في إطار الأزمة التي يعيشها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).
وأثر فيروس كورونا بشكل مباشر على كافة الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما ألقى بظلاله على المجال الرياضي مما أدى إلى تعليق المباريات المحلية وإلغاء بعض المسابقات الأوروبية والعالمية.
وأوضحت "ديلي ميل" أن هناك محادثات جرت بين المدربين والمديرين التنفيذين للأندية العشرين في بريميرليج بشأن تخفيض رواتبهم.
وأضافت الصحيفة أن أغلية المدربين أبدوا استعدادهم على تخفيض الرواتب بنسبة الـ30 % التي أوصت بها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأشارت إلى أن الثنائي يورجن كلوب مدرب ليفربول وديفيد مويس مدرب وست هام كانوا من أوائل المدربين الذين وافقوا على المقترح لينضموا إلى مدربي بورنموث وبرايتون.
وتم تعليق مباريات بريميرليج منذ الثالث عشر من مارس الماضي بسبب تفشي الفيروس، ثم تم مد التعليق حتى نهاية شهر أبريل الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر لمواجهة كورونا.. مدربو بريميرليج يوافقون على تخفيض الأجور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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