أندية بريميرليج قد تعود للتدريبات الجماعية في شهر يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية إن أندية الدوري الإنجليزي، قد تعود إلى التدريبات الجماعية الشهر المقبل، بعدما أشار تقرير رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بأن المباريات قد تعود في يونيو.

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" إن المحادثات وصلت إلى مرحلة متقدمة بين كبار المسؤولين داخل بريطانيا بشأن العودة إلى العمل واستئناف المباريات المحلية.

وأضافت أن هناك "اتفاق مبدئي" لاستكمال موسم 2019/2020 خلف الأبواب المغلقة مع إبلاغ الأندية ببدء الاستعدادات لعودة محتملة في يونيو.

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وتابعت الصحيفة أنه من المعتقد أن يتم اتخاذ خطوات ستساعد في استئناف المباريات، وفي حال تفاقمت الأزمة بدلاً من أن تتحسن خلال الأشهر المقبلة، فمن المعتقد أن أي خطط مستقبلية لعودة المباريات سيتم تعليقها.

وأتمت الصحيفة قائلة، إنه اعتبارًا من الشهر المقبل، فيمكن للأندية التفكير في العودة للتدريبات الجماعية ولكن في معسكرات معزولة استعداد لأي عودة محتملة في يونيو.

جدير بالذكر أنه بعد قرار الاتحاد الإنجليزي بتعليق المباريات المحلية، قامت الأندية بغلق مقر التدريبات الخاصة بها، مع إلزام اللاعبين بالبقاء في المنزل والخضوع لبرامج بدينة خاصة.