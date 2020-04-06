لاعب الأهلي ينفي طلبه الرحيل: "مين فاضي يتكلم في الكورة؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مصطفى:
نفى محمود وحيد، ظهير أيسر النادي الأهلي، الأنباء التي ترددت عن طلبه الرحيل عن الفريق على سبيل الإعارة.
وكتب حيد عبر حسابه على "فيسبوك": "مين فاضي يطلب إعارة؟ ومين فاضي يتكلم في الكورة أساسا؟".
وشارك وحيد هذا الموسم في 3 مباريات بالدوري ومباراتين بدوري الأبطال، ومباراة واحدة بالكأس.
وانضم وحيد للنادي الأهلي في انتقالات شتاء موسم 2018 - 2019، قادما من نادي مصر المقاصة.
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