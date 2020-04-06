لاعب الأهلي ينفي طلبه الرحيل: "مين فاضي يتكلم في الكورة؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مصطفى:

نفى محمود وحيد، ظهير أيسر النادي الأهلي، الأنباء التي ترددت عن طلبه الرحيل عن الفريق على سبيل الإعارة.

وكتب حيد عبر حسابه على "فيسبوك": "مين فاضي يطلب إعارة؟ ومين فاضي يتكلم في الكورة أساسا؟".

وشارك وحيد هذا الموسم في 3 مباريات بالدوري ومباراتين بدوري الأبطال، ومباراة واحدة بالكأس.

وانضم وحيد للنادي الأهلي في انتقالات شتاء موسم 2018 - 2019، قادما من نادي مصر المقاصة.