يوفنتوس قد يضحى بثلاثة لاعبين من أجل بوجبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية، إن يوفنتوس الايطالي قد يضحي بثلاثة من لاعبيه من أجل ضم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وارتبط بوجبا بالرحيل عن أولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وألمح الفرنسي إلى أنه قد حان الوقت لخوض تحدي جديد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" فإن بيانكونيري مستعد للعب بكل أوراقه لعودة الفرنسي إلى تورينو، وقد يضطر إلى التضحية بثلاثة من لاعبيه الحاليين.

وتشير الصحيفة إلى أن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، قد يضطر إلى العمل بجد للعثور على الحلول الصحيحة وتوفير الأموال لتمويل تلك الصفقة.

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وأوضحت الصحيفة الايطالية، أن ميراليم بيانيتش قد يكون أحد الراحلين عن يوفنتوس، خاصة وأن المدرب ماوريتسيو ساري لديه بالفعل البديل المناسب وهو رودريجو بينتانكور.

اللاعب الثاني، هو فيديريكو برنارديسكي، ومع عودة ديان كولوسيفسكي في يونيو من الإعارة إلى بارما، فقد ينتهي دور برنارديسكي ويرحل عن الفريق، أما ثالث اللاعبين فهو دوجلاس كوستا.

وأشارت "لا جازيتا" إلى أنه على الرغم من محاولات بيانكونيري لإعاة بوجبا إلى صفوف الفريق، إلا أن ريال مدريد لا يزال المرشح المفضل للتعاقد مع البالغ من العمر 27 عاما.

وكان مينو رايولا وكيل أعمال النجم الفرنسي، قد قال في وقت سابق إنه يرغب في إحضار "صفقة كبيرة" إلى برنابينو هذا الصيف، دون الكشف عن هويتها.

جدير بالذكر أن بوجبا سبق ولعب بقميص يوفنتوس خلال الفترة بين 2012 و2016 قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.