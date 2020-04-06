محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال ماسيمو موراتي الرئيس الأسبق لنادي إنتر ميلان الإيطالي، إن النيراتزوري يحق له أن يحلم بالتعاقد مع ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.
ويعتقد الرئيس السابق، أن إنتر ميلان من حقه أن يتوقع حدوث "أشياء غريبة" في عام 2020.
وخلال تصريحات إذاعية نقلتها صحيفة "فوتبول إيطاليا": قال موراتي: "لا أعتقد أنه حلم ممنوع، ربما لم يكن الأمر كذلك حتى حدوث أزمة فيروس كورونا".
وتابع: "ميسي في نهاية عقده وستحاول معه بالتأكيد، لا أعرف ما إذا كان هذا الوضع سيغير أي شيء، ولكن أعتقد أننا سنرى أشياء غريبة في نهاية العام".
وعن اهتمام برشلونة بضم لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان قال: "إنه لاعب جيد، ويهتم بحياته المهنية".
وأشار موراتي إلى أن مارتينيز قد ينتقل إلى برشلونة في صفقة تبادلية، وربما يسير ميسي في الاتجاه المعاكس.
وأتم موراتي: "كما قلت من قبل، علينا أن نرى ما إذا كان ذلك جزءًا من عملية للاعبين الكبار مثل ميسي."ش
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس إنتر السابق: ضم ميسي ليس مستحيلا.. ربما تحدث "أشياء غريبة" في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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