محمود وحيد يكشف حقيقة طلب رحيله عن الأهلي

أكد محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لم يطلب الرحيل

عن صفوف القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.

كتب وحيد عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، أنه لم يطلب الرحيل

للإعارة، موضحًا أن هذا التوقيت ليس وقت الحديث عن الإعارة وكل ما يتردد غير صحيح بالمرة.

انضم محمود وحيد للنادي الأهلي قادًما من مصر المقاصة في شهر يناير 2019.