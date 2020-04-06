أرسنال يقترب من الحصول على خدمات ويليان

بات فريق أرسنال الإنجليزي النادي الأقرب للحصول على خدمات البرازيلي ويليان، الذي أعلن أخيراً إنهاء علاقته بناديه الحالي تشيلسي، بعدما فشلت مفاوضات تمديد التعاقد مع البلوز.

أشارت تقارير إنجليزية، اليوم الإثنين، أن مسؤولي أرسنال بدأوا خطواتهم لضم ويليان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خصوصًا أن اللاعب سيصبح حراً في يونيو المقبل.

رفض ويليان صاحب الـ31 عامًا العودة إلى الدوري البرازيلي الفترة الحالية، مبديًا تمسكه باللعب في أوروبا عبر منافسات البريميرليج.

يذكر أن ارتباطات اللاعبين مع الأندية الأوروبية تشهد غموضاً في الموقف الفترة الحالية في ظل إمكان تمديد فترة التعاقد بسبب تداعيات فيروس مسؤولي أرسنال بدأوا خطواتهم لضم ويليان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خصوصًا أن اللاعب سيصبح حراً في يونيو المقبل.رفض ويليان صاحب الـ31 عامًا العودة إلى الدوري البرازيلي الفترة الحالية، مبديًا تمسكه باللعب في أوروبا عبر منافسات البريميرليج.يذكر أن ارتباطات اللاعبين مع الأندية الأوروبية تشهد غموضاً في الموقف الفترة الحالية في ظل إمكان تمديد فترة التعاقد بسبب تداعيات فيروس كورونا المتتجد وتعطل النشاط الرياضي.

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