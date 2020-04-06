أبدى اللاعب الإيفواري سيرج أورييه، الظهير الأيمن لفريق توتنهام الإنجليزي، رغبته في العودة مجدداً إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. وصرح أورييه للإعلام الفرنسي، صاحب الـ 28 عامًا، أنه يتمنى إنهاء مسيرته الكروية في صفوف باريس، واصفاً إياه بالفريق المفضل.

ونفى أورييه تطلعه للعب في صفوف مارسيليا، مؤكداً أن عودته إلى الدوري الفرنسي ستكون عبر باريس الذي رحل عنه إلى توتنهام في 2017.

يذكر أن الإيفواري أورييه يرتبط بعقد مع ناديه الإنجليزي حتى عام يونيو 2022. 28 عامًا، أنه يتمنى إنهاء مسيرته الكروية في صفوف باريس، واصفاً إياه بالفريق المفضل.ونفى أورييه تطلعه للعب في صفوف مارسيليا، مؤكداً أن عودته إلى الدوري الفرنسي ستكون عبر باريس الذي رحل عنه إلى توتنهام في 2017.يذكر أن الإيفواري أورييه يرتبط بعقد مع ناديه الإنجليزي حتى عام يونيو 2022.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أورييه: سأعود إلى باريس سان جيرمان مجددًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.