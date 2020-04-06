اتحاد الكرة الإماراتي يعلن إقالة مدرب المنتخب الأول

وجه الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الشكر إلى الصربي إيفان يوفانوفيتش، المدير الفني للمنتخب الأول، برفقة الطاقم الفني بالكامل الذي يعمل معه.

جاء القرار بناءً على توصية من اللجنة الفنية للاتحاد الإماراتي، بسبب غموض موقف الارتباطات الدولية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

كان الاتحاد الإماراتي للعبة أعلن تعاقده مع المدرب الصربي في ديسمبر الماضي ولمدة ستة أشهر فقط من أجل المشاركة في تصفيات كأس العالم بقطر 2022، وكأس آسيا 2023.

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