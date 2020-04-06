اتحاد الكرة يرفض تصعيد أوائل القسم الثاني للممتاز حال إلغاء الدوري

رفض مسئولو اتحاد الكرة، فكرة تصعيد أوائل دوري الدرجة الثانية للدوري الممتاز حال إلغاء النشاط الكروي هذا الموسم.
قال مصدر باتحاد الكرة إنه ليس من العدل اتخاذ هذا القرار في ظل فارق النقطة الواحدة بين المتصدر والوصيف ومازالت المسابقة
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