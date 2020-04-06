ديل بوسكي: نيمار لاعب مخادع

قال فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أصبح نموذجاً سيئاً بسبب تصرفاته، وطريقة مغادرته لناديه السابق برشلونة.
وأشار ديل بوسكي في تصريحات أبرزتها الصحافة الإسبانية، أن نيمار لاعب يحب التظاهر كثيراً داخل الملعب، ويسعى دائماً إلى خداع الآخرين، وهو ماظهر في طريقة تعامله مع ناديه
واعترف المدرب الإسباني المتوج مع منتخب بلاده بمونديال 2010، أن نيمار يعد واحداً من أفضل اللاعبين على مستوى العالم حالياً فنياً، لكن سلوكياته أمر يستوجب الوقوف أمامها، كونها تصدر من شخص يمتلك الموهبة.
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