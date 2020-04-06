برشلونة يُغلق ملف رحيل جريزمان

أغلق نادي برشلونة الإسباني ملف رحيل المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان خلال الفترة المقبلة، أو إقحامه في أي صفقة تبادلية يعقدها الفريق الكتالوني.

أشارت تقارير بريطانية، اليوم الإثنين، أن برشلونة متمسك بلاعبه الذي تعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من أتليتكو مدريد، وأنه لا نية لإقحام اللاعب في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان الفرنسي للحصول على خدمات

يسيطر الغموض على الموسم الرياضي الأوروبي الفترة الحالية في ظل تفشي وباء تعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من أتليتكو مدريد، وأنه لا نية لإقحام اللاعب في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان الفرنسي للحصول على خدمات نيمار دا سيلفا، أو مع إنتر ميلان الإيطالي للتعاقد مع المهاجم لاوتارو مارتينيز، وأن جريزمان تفهم الأمر جيداً.يسيطر الغموض على الموسم الرياضي الأوروبي الفترة الحالية في ظل تفشي وباء كورونا المستجد في عدد من البلدان الأوروبية.

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