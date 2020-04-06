برشلونة يُغلق ملف رحيل جريزمان

أغلق نادي برشلونة الإسباني ملف رحيل المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان خلال الفترة المقبلة، أو إقحامه في أي صفقة تبادلية يعقدها الفريق الكتالوني.
أشارت تقارير بريطانية، اليوم الإثنين، أن برشلونة متمسك بلاعبه الذي
يسيطر الغموض على الموسم الرياضي الأوروبي الفترة الحالية في ظل تفشي وباء كورونا المستجد في عدد من البلدان الأوروبية.
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