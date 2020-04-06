الزمالك يبحث مصير المعارين مع كارتيرون

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن مصير المعارين لأندية أخرى، وهم رزاق سيسيه وأحمد رفعت المعارين إلى الاتحاد السكندري، وأحمد فتوح المعار لسموحة، ومعروف يوسفالمعار إلى نادي المقاولون العرب، سيتم عرض أمرهم على كارتيرون، وهو من سيحدد احتياجاته، لأننا لا نتدخل فى عمله، مشددًا على أن الظروف الحالية حالت دون الاجتماع مع المدير الفني حتى الآن.
وأشار إلى أن محمود علاء، مدافع الفريق وقع للزمالك، وما ذكره أحد الإعلاميين من عدم توقيع اللاعب لا أساس له من الصحة، وأن مروجي الشائعات سيكون لنا معهم موقف حاسم.
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