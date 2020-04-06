أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عدم تلقى الاتحاد أى إخطار بشأن الغرامة التى أقرها الفيفا على الزمالك لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالى، بشأن اللاعب شيكابالا، بعد أن ذكرت تقارير برتغاليةتوقيع الفيفا غرامات مالية كبيرة بفوائدها تصل إلى نصف مليون يورو على الزمالك بسبب مستحقات اللاعب شيكابالا لصالح سبورتنج لشبونة.
كان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، أكد أيضًا عدم تلقي النادي أى إخطار حتى الآن، وأنه يستعد بكل الإجراءات القانونية لتلك القضية انتظارًا لإخطار الفيفا، شيكابالا الذي لعب لصفوف سبورتنج لشبونة لفترة قصيرة قبل أن يبتعد عن الفريق البرتغالى ثم يعود للزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبلاية: "فيفا" لم يخطرنا بتغريم الزمالك نصف مليون يورو لصالح سبورتنج لشبونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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