الجبلاية: "فيفا" لم يخطرنا بتغريم الزمالك نصف مليون يورو لصالح سبورتنج لشبونة

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عدم تلقى الاتحاد أى إخطار بشأن الغرامة التى أقرها الفيفا على الزمالك لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالى، بشأن اللاعب شيكابالا، بعد أن ذكرت تقارير برتغالية

توقيع الفيفا غرامات مالية كبيرة بفوائدها تصل إلى نصف مليون يورو على الزمالك بسبب مستحقات اللاعب شيكابالا لصالح سبورتنج لشبونة.

كان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، أكد أيضًا عدم تلقي النادي أى إخطار حتى الآن، وأنه يستعد بكل الإجراءات القانونية لتلك القضية انتظارًا لإخطار الفيفا، شيكابالا الذي لعب لصفوف سبورتنج لشبونة لفترة قصيرة قبل أن يبتعد عن الفريق البرتغالى ثم يعود للزمالك.