الامارات | بوغبا يختار وجهته المقبلة

شكرا لقرائتكم خبر عن بوغبا يختار وجهته المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت صحيفة "آس"، أن نجم مانشستر يونايتد، بول بوغبا، يعطي الأولوية للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، رغم اهتمام يوفنتوس الإيطالي باستعادة خدماته.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن هناك العديد من الأمور التي تُغذي أمل الفرنسي زين الدين زيدان في أن يتمكن في النهاية من الحصول على خدمات بوغبا، ويُعد السبب الرئيسي هو رغبة نجم "الشياطين الحمر" الكبيرة في ارتداء القميص الأبيض الشهير.

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وواصلت آس سردها لبعض الأسباب الآخرى، مثل الوضع التعاقدي لبوغبا، والذي يُعد مثالياً لريال مدريد، حيث أن عقده مع مانشستر يونايتد ينتهي في 2021.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن النادي الإنجليزي يملك خياراً لتجديد عقد بطل العالم تلقائياً لمدة موسم إضافي، إلا أنه من غير المُرجح أن يفعله، نظراً لأن بوغبا غير سعيد في أولد ترافورد.