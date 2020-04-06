شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركا»: صراع سعودي قطري على خدمات النمر الكولومبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يبدو أن النجم الكولومبي راداميل فالكاو، لاعب جالاتاسراي التركي، قد يكون في طريقه للعب في أحد الدوريات العربية إذ تقدم فريقان من السعودية وقطر بعروض للتعاقد معه الصيف القادم، كما أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية. وأشارت الصحيفة إلى أن كل من الهلال السعودي والسد القطري سعى لضم اللاعب صاحب الـ34 عامًا، والذي يقدر سعره حاليًا بقرابة 14 مليون يورو.

وكان «النمر الكولومبي» قد انضم إلى جالاتاسراي في سبتمبر الماضي قادمًا من موناكو الفرنسي، ليخوض 14 مباراة في الدوري التركي سجل خلالها 9 أهداف.

ويملك «فالكاو» سجلًا كبيرًا في الملاعب الأوروبية إذ لعب لكل من بوروتو وأتلتيكو مدريد وموناكو بالإضافة إلى مانشستر يونايتد وتشيلسي.