شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: جمهور الأهلي هو المكسب الأعظم ولا شئ يعادل حبه وتشجيعه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه حسام عاشور كابتن النادي الأهلي، رسالة شكر إلى جماهير القلعة الحمراء، رداً على فيديو صممته الجماهير، حباً في قائد الفريق الذي من المقرر أن يرحل بنهاية الموسم عن النادي بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي.

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ونشرعاشور، عبر حسابه الشخصي على انستجرام، الفيديو الذي صممته الجماهير بأغنية «اتربى على المبادئ» التي تم غنائها في اعتزال حسام غالي قائد الفريق السابق.

وعلق عليها: «لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، جمهور النادي الأهلي كان ومازال وسيظل هو الداعم الأكبر، ولا شئ يعادل حبه وتشجيعه فهو المكسب الأعظم وهو الأصدق دايما على مر التاريخ».



،وتابع:«وستبقى مواقف جماهير المارد الأحمر محفورة داخل قلبي تهون الأوقات الصعبة، كل الشكر لجمهور الأهلي على الفيديو وشكرآ لكل من يحب حسام عاشور بصدق».